Atletico tur kapısını araladı

Karşılaşmaya iyi başlayan Atletico Madrid, 17. dakikada Saul Niguez ve 25. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Karim Bellarabi'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 58. dakikada Aleksandar Dragovic'in Kevin Gameiro'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 59. dakikada Gameiro penaltı atışını gole çevirerek, skoru 3-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip, 68. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi: 2-3.

Oyuna 78. dakikada dahil olan Fernando Torres, 86. dakikada topu ağlara gönderdi ve Atletico Madrid'in karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.

Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Manchester City ve Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş maçları, 15 Mart'ta oynanacak.