Atletico tur kapısını araladı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Alman ekibi Bayer Leverkusen, İspanyol takımı Atletico Madrid'i BayArena'da ağırladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Atletico Madrid, 17. dakikada Saul Niguez ve 25. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Karim Bellarabi'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 58. dakikada Aleksandar Dragovic'in Kevin Gameiro'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 59. dakikada Gameiro penaltı atışını gole çevirerek, skoru 3-1'e getirdi.
Ev sahibi ekip, 68. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi: 2-3.
Oyuna 78. dakikada dahil olan Fernando Torres, 86. dakikada topu ağlara gönderdi ve Atletico Madrid'in karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.
Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika forma giydi.
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Manchester City ve Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş maçları, 15 Mart'ta oynanacak.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Atletico tur kapısını araladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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