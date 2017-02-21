 Leverkusen-Atletico Madrid'e karşı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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HEPSİ
    21 Şubat 2017, Salı
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    -'e karşı

    Leverkusen-Atletico Madrid'e karşı
    son 16 turunda heyecan devam ediyor. Kadrosunda, milli futbolcu Ömer Toprak ve Türk asıllı Avusturya vatandaşı Ramazan Özcan'ı barındıran Bayer Leverkusen, bugün saat 22.45'te geçen yılın finalisti Atletico Madrid'i konuk edecek. Aynı saatte oynanacak diğer maçta ise Manchester City, Monaco'yu ağırlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart'taki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:02
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