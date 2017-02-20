Devler Ligi'nde heyecan sürüyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, yarın ve 22 Şubat Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Kadrosunda, milli futbolcu Ömer Toprak ve Türk asıllı Avusturya vatandaşı Ramazan Özcan'ı barındıran Bayer Leverkusen, yarın TSİ 22.45'te geçen yılın finalisti Atletico Madrid'i konuk edecek.
Bir diğer Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu, FIFA'nın verdiği 4 aylık men cezası sebebiyle Bayer Leverkusen kadrosunda yer alamayacak.
Yarın aynı saatte oynanacak diğer mücadelede ise Manchester City, seyircisi önünde Monaco ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart'taki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa)
22 Şubat:
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere)
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:09
- Bu kaçıncı hata!
Toplam 3
Yorum
abuzer lanet olsun tff ye ya adam gibi çalışın yada bırakıp gidin
- Bu Beşiktaş atomu bile parçalar!
Toplam 30
Yorum
sütçü Bu Akhisar kümeye aday maalesef.
- Kartal'a derbi öncesi üç müjde
Toplam 9
Yorum
mehmetaliyıldız Kartal'a derbi öncesi üç müjde . Gelecek hafta Türk Telekom Arena'da Galatasaray derbisine çıkacak Beşiktaş'a kart cezası sınırındaki yıldızlarından iyi haber geldi. sanki ilk müjde Biz trabzonu 10 kişiyle de yenerdik denen maçta müjde yok muydu?
Devler Ligi'nde heyecan sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.