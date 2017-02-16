Real Madrid'den pizza ziyafeti
Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, Napoli'yi 3-1 yenerek çeyrek final için avantajı yakaladı.
Real Madrid 80 bin taraftarı önünde maça büyük bir şokla başladı. 8. dakikada defans arkasına atılan topa hareketlenen Insigne, Navas'ın önce olduğunu gördü ve net bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ancak Real şoku çabuk atlattı. 19. dakikada Benzema neifs bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. İlk yarıda önemli fırsatları kullanamayan Real, 49. dakikada öne geçti. Ronaldo'nun pasında Kross klasik vuruşlarından biriyle ilk kez ev sahibini öne geçirdi. 5 dakika sonra Casemiro muhteşem bir golle farkı ikiye çıkardı.
Golden sonra Napoli tekrar umutlanmak istese de Real kalitesiyle buna fırsat vermedi.Mücadele de 3-1 sona erdi. Böylece Real San Paolo'daki maç öncesinde avantajı yakaladı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:10
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Real Madrid'den pizza ziyafeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.