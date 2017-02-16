Real Madrid'den pizza ziyafeti

Real Madrid 80 bin taraftarı önünde maça büyük bir şokla başladı. 8. dakikada defans arkasına atılan topa hareketlenen Insigne, Navas'ın önce olduğunu gördü ve net bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ancak Real şoku çabuk atlattı. 19. dakikada Benzema neifs bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. İlk yarıda önemli fırsatları kullanamayan Real, 49. dakikada öne geçti. Ronaldo'nun pasında Kross klasik vuruşlarından biriyle ilk kez ev sahibini öne geçirdi. 5 dakika sonra Casemiro muhteşem bir golle farkı ikiye çıkardı.



Golden sonra Napoli tekrar umutlanmak istese de Real kalitesiyle buna fırsat vermedi.Mücadele de 3-1 sona erdi. Böylece Real San Paolo'daki maç öncesinde avantajı yakaladı.