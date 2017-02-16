Arsenal'in Bayern kabusu
Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Bayern Münih, sahasında Arsenal'ı 5-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya Bayern etkili başladı ve 11. dakikada Robben'in muhteşem golüyle öne geçti. İlk yarıda hiçbir varlık gösteremeyen Arsenal, tartışmalı bir penaltı kazandı ve Alexis Neuer'in kurtardığı penaltıyı 3. hamlede gole çevirip skora dengeyi getirdi. Bu gol aynı zamanda Alexis'i Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü Şililisi yaptı.
İlk yarıda çok kötü oynamasına rağmen 2 önemli pozisyon bulan Arsenal, 49. dakikada Koscielny'nin sakatlanmasıyla tamamen dağıldı. 53. dakikada maçtaki ilk fırsatını bulan Lewandovski Alman ekibini öne geçirdi. 3 dakia sonra bu kez Thiago sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 63. dakikada yine Thiago'nun şutu defansa çarparak ağlara gitti ve skor 4-1'e geldi. Son bölümde Chamberlain'den büyük bir hata geldi. Affetmeyen isim Müller oldu: 5-1.
Mücadeleyi de bu skorla kazanan Bayern Münih tur kapısını ardına kadar araladı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:10
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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