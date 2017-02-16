Arsenal'in Bayern kabusu

Karşılaşmaya Bayern etkili başladı ve 11. dakikada Robben'in muhteşem golüyle öne geçti. İlk yarıda hiçbir varlık gösteremeyen Arsenal, tartışmalı bir penaltı kazandı ve Alexis Neuer'in kurtardığı penaltıyı 3. hamlede gole çevirip skora dengeyi getirdi. Bu gol aynı zamanda Alexis'i Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü Şililisi yaptı.

İlk yarıda çok kötü oynamasına rağmen 2 önemli pozisyon bulan Arsenal, 49. dakikada Koscielny'nin sakatlanmasıyla tamamen dağıldı. 53. dakikada maçtaki ilk fırsatını bulan Lewandovski Alman ekibini öne geçirdi. 3 dakia sonra bu kez Thiago sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 63. dakikada yine Thiago'nun şutu defansa çarparak ağlara gitti ve skor 4-1'e geldi. Son bölümde Chamberlain'den büyük bir hata geldi. Affetmeyen isim Müller oldu: 5-1.

Mücadeleyi de bu skorla kazanan Bayern Münih tur kapısını ardına kadar araladı.