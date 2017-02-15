Devler Ligi’nde sahne onların
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında bugün iki maç oynanacak. Bayern Münih'in Arsenal'i ağırlayacağı maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Real Madrid de Napoli'yi konuk edecek. Bu karşılaşma da Tivibu Spor 3'ten ekranlara gelecek. Her iki müsabaka da saat 22.45'te başlayacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Devler Ligi’nde sahne onların haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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