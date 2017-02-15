 Devler Ligi’nde sahne onların – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Devler Ligi’nde sahne onların

    Devler Ligi’nde sahne onların
    son 16 turu maçında bugün iki maç oynanacak. Bayern Münih'in Arsenal'i ağırlayacağı maç Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Real Madrid de Napoli'yi konuk edecek. Bu karşılaşma da Tivibu Spor 3'ten ekranlara gelecek. Her iki müsabaka da saat 22.45'te başlayacak.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:38
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