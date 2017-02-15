Benfica Dortmund'a geçit vermedi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, Borussia Dortmund'u başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda ağırladı. Ev sahibi ekip Mitroglou'nun golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Benfica'da Kostas Mitroglou, ilk yarısı golsüz biten maçın 48. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, 58. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Benfica, rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile PSG ve Borussia Dortmund ile Benfica arasındaki rövanş maçları, 8 Mart'ta oynanacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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