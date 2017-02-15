 Benfica Dortmund'a geçit vermedi – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Benfica Dortmund'a geçit vermedi" /> Benfica Dortmund'a geçit vermedi" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Dortmund'a geçit vermedi

    Benfica Dortmund'a geçit vermedi

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , 'u başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda ağırladı. Ev sahibi ekip Mitroglou'nun golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

    'da Kostas Mitroglou, ilk yarısı golsüz biten maçın 48. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

    'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, 58. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Benfica, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile PSG ve Borussia Dortmund ile Benfica arasındaki rövanş maçları, 8 Mart'ta oynanacak.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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