Barcelona'ya PSG darbesi
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında PSG deplasmanında dağıldı. Paris'teki maçta İspanyol teknik adam Unai Emery'nin ekibi PSG'ye 4-0 kaybeden Barcelona tur şansını mucizelere bıraktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında PSG sahasında Barcelona'yı ağırladı. Parc des Princes Stadı'ndaki karşılaşmada sahadan 4-0 galip ayrılan PSG tur kapısını sonuna kadar araladı.
Şampiyonlar Ligi'ne 9 senedir çeyrek finalden önce veda etmeyen Katalan ekibi, favori olarak gösterildiği kupaya erken veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Milli futbolcumuz Arda Turan'ın kasık sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı karşılaşmada eski Real Madridli Angel Di Maria biri frikikten olmak üzere attığı 2 güzel golle maçın yıldızı oldu. PSG'nin diğer gollerini Julian Draxler ve Edinson Cavani kaydetti.
PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 golünde Angel Di Maria imzası var— Fotomaç (@fotomac) 14 Şubat 2017
7 GOL
3 ASİST ?????? pic.twitter.com/wMACCcp15u
Bu karşılaşmanın rövanış 8 Mart Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Barcelona'ya PSG darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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