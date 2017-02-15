 Barcelona'ya PSG darbesi – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Barcelona'ya PSG darbesi" /> Barcelona'ya PSG darbesi" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    'ya PSG darbesi

    Barcelona'ya PSG darbesi

    , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında PSG deplasmanında dağıldı. Paris'teki maçta İspanyol teknik adam Unai Emery'nin ekibi PSG'ye 4-0 kaybeden Barcelona tur şansını mucizelere bıraktı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında PSG sahasında 'yı ağırladı. Parc des Princes Stadı'ndaki karşılaşmada sahadan 4-0 galip ayrılan PSG tur kapısını sonuna kadar araladı.

    Şampiyonlar Ligi'ne 9 senedir çeyrek finalden önce veda etmeyen Katalan ekibi, favori olarak gösterildiği kupaya erken veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Milli futbolcumuz Arda Turan'ın kasık sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı karşılaşmada eski Real Madridli Angel Di Maria biri frikikten olmak üzere attığı 2 güzel golle maçın yıldızı oldu. PSG'nin diğer gollerini Julian Draxler ve Edinson Cavani kaydetti.

    Bu karşılaşmanın rövanış 8 Mart Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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