Maradona'dan Napoli'ye destek

İtalya'nın Napoli takımının Madrid'de kampa girdiği otelde kalan Maradona'nın yarınki maçı Santiago Bernabeu Stadı'nın tribünlerinden izleyeceği açıklandı.

Bu arada İspanyol basınının büyük ilgi gösterdiği Maradona, kaldığı otele girip kendisine soru sormaya çalışan bir İspanyol gazeteci ile tartıştı. Ailesi ile yemeğe gideceği sırada asansör önünde İspanyol gazeteci ile tartışan Maradona, "Bırakın da yemek yiyeyim. Odanız yoksa bu otele giremezsiniz. Sizin burada odanız yok, hemen oteli terk edin. Benim istediğim şekilde ailemle konuşma hakkım var." şeklinde konuştu. Gazetecinin "Nasılsın? Yarınki maçtan ne sonuç bekliyorsun?" şeklindeki sorularını yanıtsız bırakan Maradona, aynı basın mensubunun mikrofona vurduğunu iddia etmesi üzerine "Eğer sana vurursam, seni parçalarım." karşılığını verdi.

Napoli'de 1984-1991 yıllarında forma giyen efsanevi futbol adamı Maradona, bu dönemde İtalyan takımının kazandığı 2 lig şampiyonluğu ile birer İtalya Kupası, UEFA Kupası ve İtalya Süper Kupası'nda önemli pay sahibi olmuştu.

Öte yandan Maradona'nın Napoli'ye destek vermek için Madrid'e gelmesi basın toplantısında Real Madrid'in Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane ve Hırvat futbolcu Luka Modric'e de soruldu.

Luka Modric, "Allah'a şükürler olsun ki yarın Maradona oynamıyor." diyerek esprili bir cevap verirken, Zidane ise "14 yaşındayken izleme şansı bulduğum Maradona'ya büyük saygı gösteriyorum ama yarın beni endişelendiren isimler Napoli'nin ileri üçlüsündeki Callejon, Insigne ve Mertens olacak. Bizim de iyi oyuncularımız var. İyi bir maç olacak. Zorlanacağız ama yarınki maça hazırız." ifadelerini kullandı.