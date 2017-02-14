Devler Ligi’nde perde açılıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda bugün ve yarın ikişer karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun ilk mücadeleleri, 21 ve 22 Şubat tarihlerindeki maçlarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Tamamı 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
Benfica-B. Dortmund
P. Saint Germain-Barcelona.
YARIN
Bayern Münih-Arsenal
Real Madrid-Napoli.
BUGÜN
Benfica-B. Dortmund
P. Saint Germain-Barcelona.
YARIN
Bayern Münih-Arsenal
Real Madrid-Napoli.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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