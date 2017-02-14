Devler Ligi’nde perde açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda bugün ve yarın ikişer karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun ilk mücadeleleri, 21 ve 22 Şubat tarihlerindeki maçlarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Tamamı 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:



BUGÜN

Benfica-B. Dortmund

P. Saint Germain-Barcelona.



YARIN

Bayern Münih-Arsenal

Real Madrid-Napoli.