Devler Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın oynanacak Benfica - Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarıyla başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın

22.45 Benfica - Borussia Dortmund

22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona



15 Şubat Çarşamba

22.45 Bayern Münih - Arsenal

22.45 Real Madrid - Napoli



21 Şubat Salı

22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

22.45 Manchester City - Monaco



22 Şubat Çarşamba

22.45 Porto - Juventus

22.45 Sevilla - Leicester City