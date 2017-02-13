Devler Ligi heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın oynanacak Benfica - Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarıyla başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
22.45 Benfica - Borussia Dortmund
22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona
15 Şubat Çarşamba
22.45 Bayern Münih - Arsenal
22.45 Real Madrid - Napoli
21 Şubat Salı
22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
22.45 Manchester City - Monaco
22 Şubat Çarşamba
22.45 Porto - Juventus
22.45 Sevilla - Leicester City
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:34
- Sıra geldi Ay-Yıldız’a
Toplam 4
Yorum
TS60 Milli takımın kalecileri Harun ve Onur olmalı, Volkan Babacan kötü oynamaya başladı ama Terim her zamanki gibi ezbere kurar takımı
- Riekerink gidiyor, o isim geliyor
Toplam 43
Yorum
sedar akay ( 3 ) tugay v hasan şaş hakan ünsal vs. bunlardan td deği fakat sportif direktör,scout ekibinin başına getirilmesi vs...kulüpte görev almaları grk
- Herkes düşman
Toplam 37
Yorum
karakartal4106 ağlıcaksanız oynamayalım! ne oldu kupa macında hıc sesınız cıkmıyordu sımdı hakem hatalarına duyarlı kesildiniz
Devler Ligi heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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