 Devler Ligi heyecanı başlıyor – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Devler Ligi heyecanı başlıyor

    Devler Ligi heyecanı başlıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın oynanacak Benfica - Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarıyla başlayacak.

    Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Yarın
    22.45 Benfica - Borussia Dortmund
    22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona

    15 Şubat Çarşamba
    22.45 Bayern Münih - Arsenal
    22.45 Real Madrid - Napoli

    21 Şubat Salı
    22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
    22.45 Manchester City - Monaco

    22 Şubat Çarşamba
    22.45 Porto - Juventus
    22.45 Sevilla - Leicester City
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:34
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