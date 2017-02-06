Cenk Tosun'un golü 'en güzel gol' seçildi
UEFA Şampiyorlar Ligi grup aşamasının en güzel golü, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un Benfica fillerine yolladığı vole seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama ile, UEFA Şampiyorlar Ligi'nde grup aşamalarındaki en güzel gol belli oldu. Benfica filelerini havalandıran Cenk Tosun, oyların yüzde 39'unu alarak birinci seçildi. Oylamada Legia Varşovalı Vadis Odjidja'nın Real Madrid'e attığı gol yüzde 19 ile ikinci sırada yer alırken, Cristiano Ronaldo'nun Sporting Lizbon'a attığı gol ise yüzde 18 ile 3. sırada oldu.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:23
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 129
Yorum
trakyalı geçen yıl hakemler kötü bu yıl hakemler er maç penaltı hakemler iyi bir antrönör bir sporcuya bunu mu yapar,trabzonu fenere kışkırta şenol g
- "Bunun hesabını soracağız"
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Yorum
Hakan Ahlak anlayışlarını göreceğiz pascal yaptığında ne oldu herkes biliyor tosicin karşısında tombala yapıyor adam sinirlenir tabi dil çıkarıyor
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Yorum
osman sahaya girilir bişey olmaz antröner rakip takımın oyuncusunun gırtlağına yapışmış helal efendileer sizin gibiler yapınca bişey yok öyleeeemi
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