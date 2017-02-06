 Cenk Tosun'un golü 'en güzel gol' seçildi – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Cenk Tosun'un golü 'en güzel gol' seçildi

    Cenk Tosun'un golü 'en güzel gol' seçildi

    UEFA Şampiyorlar Ligi grup aşamasının en güzel golü, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un Benfica fillerine yolladığı vole seçildi.

    UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama ile, UEFA Şampiyorlar Ligi'nde grup aşamalarındaki en güzel gol belli oldu. Benfica filelerini havalandıran Cenk Tosun, oyların yüzde 39'unu alarak birinci seçildi. Oylamada Legia Varşovalı Vadis Odjidja'nın Real Madrid'e attığı gol yüzde 19 ile ikinci sırada yer alırken, Cristiano Ronaldo'nun Sporting Lizbon'a attığı gol ise yüzde 18 ile 3. sırada oldu.

    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:23
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