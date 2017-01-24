UEFA en iyi 25 takımı açıkladı

Galatasaray, UEFA’nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi’nde en başarılı 25 takım arasına girdi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı 25 takımı açıkladı. Sarı-kırmızılılar listede 23. sırada yer aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Türk takımı olan sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 kez Kupa 1'e katılırken 104 karşılaşmada sahada yer aldı. Galatasaray, bu 25 yılda iki kez çeyrek final oynarken bir kez de son 16 turuna kalmayı başardı. Galatasaray, farklı formatta oynanan 1993-94 sezonunda iki eleme turunu geçerek grup aşamasında mücadele eden sekiz takımdan biri olmuştu.



UEFA'nın listesinde zirveyi İspanyol ekibi Real Madrid temsil ediyor. Bu dönemde 21 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan eflatun-beyazlılar kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı. UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı 25 takım sıralaması şu şekilde:



1- Real Madrid

2- Barcelona

3- Bayern Münih

4- Manchester United

5- Arsenal

6- Juventus

7- Milan

8- Chelsea

9- Porto

10- Olympique Lyon

11- Inter

12- Borussia Dortmund

13- Valencia

14- Liverpool

15- Ajax

16- Paris-Saint Germain

17- Olympiacos

18- Bayer Leverkusen

19- PSV

20- Benfica

21- Dynamo Kyiv

22- Atletico Madrid

23- Galatasaray

24- Roma

25- Monaco