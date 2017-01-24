 UEFA en iyi 25 takımı açıkladı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    UEFA en iyi 25 takımı açıkladı

    UEFA en iyi 25 takımı açıkladı

    Galatasaray, UEFA’nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi’nde en başarılı 25 takım arasına girdi.

    UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı 25 takımı açıkladı. Sarı-kırmızılılar listede 23. sırada yer aldı.

    Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Türk takımı olan sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 kez Kupa 1'e katılırken 104 karşılaşmada sahada yer aldı. Galatasaray, bu 25 yılda iki kez çeyrek final oynarken bir kez de son 16 turuna kalmayı başardı. Galatasaray, farklı formatta oynanan 1993-94 sezonunda iki eleme turunu geçerek grup aşamasında mücadele eden sekiz takımdan biri olmuştu.

    UEFA'nın listesinde zirveyi İspanyol ekibi Real Madrid temsil ediyor. Bu dönemde 21 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan eflatun-beyazlılar kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı. UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı 25 takım sıralaması şu şekilde:

    1- Real Madrid
    2- Barcelona
    3- Bayern Münih
    4- Manchester United
    5- Arsenal
    6- Juventus
    7- Milan
    8- Chelsea
    9- Porto
    10- Olympique Lyon
    11- Inter
    12- Borussia Dortmund
    13- Valencia
    14- Liverpool
    15- Ajax
    16- Paris-Saint Germain
    17- Olympiacos
    18- Bayer Leverkusen
    19- PSV
    20- Benfica
    21- Dynamo Kyiv
    22- Atletico Madrid
    23- Galatasaray
    24- Roma
    25- Monaco
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:12
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