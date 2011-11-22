Benfica Old Trafford'dan gülerek çıktı
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta C Grubu'nda liderliğini pekiştirmek isteyen Man Utd, amacına ulaşamadı ve takipçisi Benfica ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın başında konuk ekibin etkili atakları vardı. Henüz üçüncü dakikada Axel Witsel ile Aimar'ın sürüklediği atakta Nicolas Gaitan ortayı yaptı. Topu uzaklaştırmaya çalışan Phil Jones, bu pozisyonda kendi ağlarını havalandırdı: 0-1. Altıncı dakikada Bruno Cesar'ın dar açıdan çektiği sert şutta top arka direkte az farkla auta gitti. 30. dakikada Young'ın ara pasını alan Nani, sağ kanattan ortayı yaptı. Berbatov bu ortayı şık bir vuruşla tamamlayarak skora dengeyi getirdi: 1-1. 32'de Young ile ver-kaça giren Berbatov, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Artur topu ayaklarıyla çelmeyi başardı. İlk yarıda başka gol olmadı. ');document.write(''); // --> oz_sensor_filter="domain";
İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili bir oyun ortaya koymayı başardı. 55. dakikada kullanılan serbest vuruşta Fabio'dan seken topu tamamlayan Jones, Artur'u geçemedi. 59'da Evra'nın sol kanattan yaptığı ortada Artur, boşa çıktı ve Fletcher topu ağlara gönderdi: 2-1. Bu golden iki dakika sonra Benfica, beraberlik sayısını buldu. Sol kanattan hareketlenen Bruno Cesar'ın şutunda top Ferdinand'dan sekti ve topu önünde bulan Aimar, yakın mesafeden skoru dengeledi: 2-2. 71'de Matic'in pasını alan Bruno Cesar'ın sol kanattan yaptığı ortayı Aimar tamamladı ancak top üstten auta gitti. 78'de Fabio'nun sol kanattan yaptığı ortayı Berbatov voleyle tamamladı ancak top direğin dibinden auta gitti. 89'da Rodrigo, Fletcher'dan sıyrıldı ve ceza sahasına girer girmez sert bir şut çekti ancak top yan ağlarda kaldı. Kalan sürede başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Manchester United, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek grup liderliğini korudu. Benfica da 9 puana yükseldi ancak averajla United'ın gerisinde kalmayı sürdürdü.
- 22 Kasım 2011, Salı
- Güncelleme: 13:56
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Fikret Orman'dan flaş Caner açıklaması!
Toplam 5
Yorum
Ali Alinan oyuncular yanlis pepe doru oyuna katkilari yok hic lens.isponyol .silili acil yeni golcu lazim ikinci biri
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 26
Yorum
Kubilay katılıyorum linnes daha faydalı olur
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Mancini ve Baytar paylaşım rekoru kırdı
Toplam 3
Yorum
gs neden futbolculara ceza var,taraftara var,teknik direktorlere var ama hakemlere yok,her bir hataya para cezasi versinler,hata yapmazlar
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