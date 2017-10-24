Yılın futbolcusu Ronaldo
FIFA tarafından Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo seçildi.
Milli takımların teknik direktörü ve kaptanları, basın mensupları ve halk oylaması ile seçilen yılın enleri Londra'da açıklandı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen seneki gibi bu yıl da Yılın En İyi Erkek Futbolcusu seçildi. Yılın kalecisi Juventus'un İtalyan oyuncusu Gianluigi Buffon, en iyi kadın futbolcu ise Barcelona forması giyen Hollandalı Lieke Martens oldu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
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