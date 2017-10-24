Ronaldo'dan teşekkür mesajı
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü ikinci kez kazanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu ödülü bir kez daha kazanmak harika bir duygu. Ödülü, ailem, dostlarım, Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarım ve antrenörlerim ile beni destekleyen herkese adıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kaka, Marco Asensio, Theo Hernandez, Casemiro ve Dani Carvajal gibi futbolcular da ödül dolayısıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlarla Ronaldo'yu kutladı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:55
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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