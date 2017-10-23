Yılın futbolcusu Ronaldo
FIFA tarafından Yılın En İyi Erkek Futbolcusu, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo seçildi.
Milli takımların teknik direktörü ve kaptanları, basın mensupları ve halk oylaması ile seçilen yılın enleri Londra'da açıklandı. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, geçen seneki gibi bu yıl da Yılın En İyi Erkek Futbolcusu seçildi. Yılın kalecisi Juventus'un İtalyan oyuncusu Gianluigi Buffon, en iyi kadın futbolcu ise Barcelona forması giyen Hollandalı Lieke Martens oldu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 16
Yorum
Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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Yorum
KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
Toplam 93
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AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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