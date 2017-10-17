Marcelo'ya vergi kaçırma suçlaması
La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Marcelo hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla dava açılması talep edildi.
Başkent Madrid'deki il mahkemesi savcılığından yapılan açıklamada, Marcelo'nun 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait gelir vergileriyle bağlantılı olarak maliyeden 490 bin 917 avro kaçırdığı iddiasıyla Alcobendas ilçesindeki mahkemeye dava başvurusu yapıldığı bildirildi. Real Madridli 29 yaşındaki futbolcuya dava açılma talebinin kabul edilmesi halinde önümüzdeki aylarda mahkemeye ifade vermeye gitmesi bekleniyor.
RONALDO MALİYE İLE UZLAŞAMADI
Bu arada, İspanya'nın El Mundo gazetesinde yer alan habere göre, reklam gelirlerinden 14,7 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanan ve 31 Temmuz'da mahkemeye ifade veren Real Madridli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maliye ile uzlaşamadığı iddia edildi. Hakkında yapılan 4 farklı suçlamayı reddeden Portekizli futbolcunun suçlu bulunması halinde cezaevine girme olasılığının doğacağı belirtildi. İspanya futbolunda son dönemde Barcelona'da forma giyen Arjantinli Lionel Messi, vergi kaçırmaktan aldığı 21 ay hapis cezasını paraya çevirerek davasını kapatmıştı. La Liga'da önceki yıllarda forma giyen Neymar, Radamel Falcao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Daniel Alves ve Samuel Eto'o gibi futbolcular hakkında da mali suçlardan açılan soruşturmalar veya davalar bulunuyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:33
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
KaradenizSamsun Yönetimin isabetli karar resmen ilk 3 golde bariz hatası var derhal kovulmalı adam 36 yaşına gelmiş çok agır Alanya mac yaktı derhal kovun
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İlk aday Terim
Toplam 34
Yorum
tsts61 Fatih terim akıllı bir adamdır .Şu takıma gelmez.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
TS cok yerınde bır karar hemde sacma sapan hatalar yapmaya basladı bıraz kendıne cekı duzen verır belkkı
Marcelo'ya vergi kaçırma suçlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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