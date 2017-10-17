 Marcelo'ya vergi kaçırma suçlaması – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Marcelo'ya vergi kaçırma suçlaması

    Marcelo'ya vergi kaçırma suçlaması

    La Liga ekiplerinden 'in Brezilyalı oyuncusu Marcelo hakkında vergi kaçırdığı iddiasıyla dava açılması talep edildi.

    Başkent Madrid'deki il mahkemesi savcılığından yapılan açıklamada, Marcelo'nun 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait gelir vergileriyle bağlantılı olarak maliyeden 490 bin 917 avro kaçırdığı iddiasıyla Alcobendas ilçesindeki mahkemeye dava başvurusu yapıldığı bildirildi. Real Madridli 29 yaşındaki futbolcuya dava açılma talebinin kabul edilmesi halinde önümüzdeki aylarda mahkemeye ifade vermeye gitmesi bekleniyor.

    RONALDO MALİYE İLE UZLAŞAMADI
    Bu arada, İspanya'nın El Mundo gazetesinde yer alan habere göre, reklam gelirlerinden 14,7 milyon avroluk vergi kaçırmakla suçlanan ve 31 Temmuz'da mahkemeye ifade veren Real Madridli yıldız futbolcu Cristiano 'nun maliye ile uzlaşamadığı iddia edildi. Hakkında yapılan 4 farklı suçlamayı reddeden Portekizli futbolcunun suçlu bulunması halinde cezaevine girme olasılığının doğacağı belirtildi. İspanya futbolunda son dönemde Barcelona'da forma giyen Arjantinli Lionel Messi, vergi kaçırmaktan aldığı 21 ay hapis cezasını paraya çevirerek davasını kapatmıştı. La Liga'da önceki yıllarda forma giyen Neymar, Radamel Falcao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Daniel Alves ve Samuel Eto'o gibi futbolcular hakkında da mali suçlardan açılan soruşturmalar veya davalar bulunuyor.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marcelo'ya vergi kaçırma suçlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.