Ronaldo, Real Madrid'e 3 puanı getirdi

Real Madrid, Getafe deplasmanından Ronaldo'nun 85'te attığı golle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, Getafe deplasmanına konuk oldu.



Eflatun Beyazlılar, 39. dakikada Benzema'nın golüyle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekip adına beraberlik golümnü 56'da Molina kaydetti ve skor 1-1'e geldi. Galibiyet için baskı kuran Real Madrid, Isco'nun asistinde Ronaldo'nun 85. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Müsabakada başka gol olmadı. Real Madrid, Getafe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puana uzandı. Real Madrid, puanını 17'ye yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Getafe ise 8 puanda kaldı.