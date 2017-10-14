Ronaldo, Real Madrid'e 3 puanı getirdi
Real Madrid, Getafe deplasmanından Ronaldo'nun 85'te attığı golle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Eflatun Beyazlılar, 39. dakikada Benzema'nın golüyle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekip adına beraberlik golümnü 56'da Molina kaydetti ve skor 1-1'e geldi. Galibiyet için baskı kuran Real Madrid, Isco'nun asistinde Ronaldo'nun 85. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Müsabakada başka gol olmadı. Real Madrid, Getafe'yi 2-1 mağlup ederek 3 puana uzandı. Real Madrid, puanını 17'ye yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Getafe ise 8 puanda kaldı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:53
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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