Zidane için flaş iddia!
İspanya’da yayınlanan Mundo Deportivo gazetesi, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın Dünya Kupası’ndan sonra Fransa Milli Takımı’nın başına geçeceğini iddia etti.
Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps'ın yerine Zinedine Zidane'ı göreve getirmek istiyor. Fransız kamuoyu da Zidane'a olan güvenini anketlerde gösteriyor.
Son yapılan ankette yüzde 72 oranla Zidane, Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğü için ilk sırada aday gösterilmişti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:13
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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