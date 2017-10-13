 Zidane için flaş iddia! – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Zidane için flaş iddia!

    Zidane için flaş iddia!

    İspanya’da yayınlanan Mundo Deportivo gazetesi, Teknik Direktörü ’ın Dünya Kupası’ndan sonra Fransa Milli Takımı’nın başına geçeceğini iddia etti.

    Fransa'da bir süredir Deschamps'ın koltuğu sallanıyor. Başarılı sonuçlara rağmen Fransa Futbol Federasyonu'yla sorun yaşayan Deschamps için sonun Dünya Kupası olacağı belirtiliyor.

    Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps'ın yerine 'ı göreve getirmek istiyor. Fransız kamuoyu da Zidane'a olan güvenini anketlerde gösteriyor.

    Son yapılan ankette yüzde 72 oranla Zidane, Fransa Milli Takımı teknik direktörlüğü için ilk sırada aday gösterilmişti.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zidane için flaş iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.