SERGIO RAMOS NİKAH TAZELEDİ
Real Madrid, kaptanı Sergio Ramos ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatıyor...
Kadrodaki futbolcularıyla tek tek sözleşme yenilen Real Madrid, son olarak takım kaptanı Sergio Ramos ile masaya oturuyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli defans oyuncusunun kulübünden gelen teklife evet dediği iddia edildi. Real Madrid, Ramos ile 2020'de bitecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığı belirtildi. Real Madrid'in efsaneleri arasına giren Sergio Ramos, kritik maçlarda attığı gollerle Santiago Bernabeu'nun efsanesi haline geldi.
Real Madrid ile kupalara ambargo koyan Sergio Ramos, 4 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası olmak üzere toplam 17 kupa sevinci yaşadı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:38
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TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Toplam 2
Yorum
Kartaliçe Takimin yasi buyuyyo bunun icin boyle genc ve yeteneklileri birakmamamiz lazim ustelik bizin bu kadar seviyosa
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
bjk bırakın şenol hoca nın peşini!!
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
ozgur tff çok yanlış kararlar alıyor illahi finlandiyaya karşı rezil mi olalım
SERGIO RAMOS NİKAH TAZELEDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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