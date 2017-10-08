SERGIO RAMOS NİKAH TAZELEDİ

Kadrodaki futbolcularıyla tek tek sözleşme yenilen Real Madrid, son olarak takım kaptanı Sergio Ramos ile masaya oturuyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli defans oyuncusunun kulübünden gelen teklife evet dediği iddia edildi. Real Madrid, Ramos ile 2020'de bitecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığı belirtildi. Real Madrid'in efsaneleri arasına giren Sergio Ramos, kritik maçlarda attığı gollerle Santiago Bernabeu'nun efsanesi haline geldi.

Real Madrid ile kupalara ambargo koyan Sergio Ramos, 4 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası olmak üzere toplam 17 kupa sevinci yaşadı.