MESSI'DEN ÇOK KAZANMALIYIM

İspanyol basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Real Madrid'le sözleşme yenileyeceği konuşulan Ronaldo'nun imza için şart sunduğu ileri sürüldü. CR7'nin, yeni mukavele öncesi Barcelona'da senelik net 24 milyon euro elde eden Messi'den fazla kazanmak istediği öğrenildi. Messi'yi kazancıyla geride bırakmak isteyen 32 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde başkan Perez ile masaya oturacak.