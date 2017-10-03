MORATA SAKATLANDI!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata dizinden sakatlandı.
İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, diz bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilen Morata'nın, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı Arnavutluk ve İsrail maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Morata'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Real Madridli Dani Carvajal ve Barcelonalı Andres Iniesta da İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Bu 3 isim yerine Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Jonathan Viera (Las Palma) ve Aritz Aduriz'in (Athletic Club), kadroya dahil edildiği bilgisi de verildi.
Chelsea Kulübü, Morata'nın ne kadar sürede sağlığına kavuşacağına dair açıklama yapmadı ancak İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 24 yaşındaki futbolcu bir ila 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Chelsea'nin, 62 milyon avro karşılığında Real Madrid'den transfer ettiği Morata, bu sezon 9 maçta 7 gol kaydetti.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:02
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G.SARAY’DAN LİG REKORU
Toplam 5
Yorum
Aslan OYNADIGIMIZ FUTBOLUN KARSILIGINI ALIYORUZ INSALLAH SEZON SONUNDADA SAMPIYON OLACAGIZ
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Çözüm aranıyor
Toplam 4
Yorum
Firtina Adam takim her hafta yaz boza ceviriyor ne hikmetse bir turlu defansi kuramiyor hoca olmadigi icin akli hoca simdiyeye kadar sistemi oturmus
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Çözüm aranıyor
Toplam 4
Yorum
Firtina Gelismekteyiz defansa care buluruz nasil gelismekse topcularin yaslari 30- 32 bunlar nasil gelisecek ersun 20-23yas olasa gelismek diyebil
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