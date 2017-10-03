MORATA SAKATLANDI!

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, diz bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilen Morata'nın, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı Arnavutluk ve İsrail maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi. Morata'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Real Madridli Dani Carvajal ve Barcelonalı Andres Iniesta da İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Bu 3 isim yerine Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Jonathan Viera (Las Palma) ve Aritz Aduriz'in (Athletic Club), kadroya dahil edildiği bilgisi de verildi.

Chelsea Kulübü, Morata'nın ne kadar sürede sağlığına kavuşacağına dair açıklama yapmadı ancak İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 24 yaşındaki futbolcu bir ila 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Chelsea'nin, 62 milyon avro karşılığında Real Madrid'den transfer ettiği Morata, bu sezon 9 maçta 7 gol kaydetti.