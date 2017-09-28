REAL MADRİD'DEN BÜYÜK BOMBA

İspanyol basını dün müthiş bir iddia orta attı. PSG'de son dönemde Neymar ile yaşadığı krizle gündeme gelen Edinson Cavani için Real Madrid'in girişimde bulunacağı ileri sürüldü. Haberde, İspanyol ekibinin ara transfer döneminde 100 milyon euro'luk bir teklifle Fransızlar'ın kapısın çalacağı kaydedildi.