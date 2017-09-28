REAL MADRİD'DEN BÜYÜK BOMBA
İspanyol basını dün müthiş bir iddia orta attı. PSG'de son dönemde Neymar ile yaşadığı krizle gündeme gelen Edinson Cavani için Real Madrid'in girişimde bulunacağı ileri sürüldü. Haberde, İspanyol ekibinin ara transfer döneminde 100 milyon euro'luk bir teklifle Fransızlar'ın kapısın çalacağı kaydedildi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:17
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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