 REAL MADRİD'DEN BÜYÜK BOMBA – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    REAL MADRİD'DEN BÜYÜK BOMBA

    REAL MADRİD'DEN BÜYÜK BOMBA

    İspanyol basını dün müthiş bir iddia orta attı. PSG'de son dönemde Neymar ile yaşadığı krizle gündeme gelen Edinson Cavani için Real Madrid'in girişimde bulunacağı ileri sürüldü. Haberde, İspanyol ekibinin ara transfer döneminde 100 milyon euro'luk bir teklifle Fransızlar'ın kapısın çalacağı kaydedildi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:17
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