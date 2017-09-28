 Asensio'nun sözleşmesini uzatıldı – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    Asensio'nun sözleşmesini uzatıldı

    Asensio'nun sözleşmesini uzatıldı

    , genç futbolcusu Marco Asensio'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

    21 yaşındaki orta saha oyuncusu Asensio'nun 30 Haziran 2021'de dolacak sözleşmesini 2 yıl daha uzatan , İspanyol futbolcunun yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenecek imza töreni sonrasında basının sorularını yanıtlayacağını açıkladı.

    Asensio, bu sezon Real Madrid'de 6'sı lig olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi. İspanyol futbolcu, oynadığı maçlarda 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.

    Real Madrid Kulübü, sezona hızlı bir giriş yaparken, şimdiye kadar kadrosundaki futbolculardan Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal, Isco, Marcelo, Karim Benzema, Raphael Varane ve Marco Asensio'nun sözleşmelerini uzattı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:23
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