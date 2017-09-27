 Real Madrid, Varane ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    , ile sözleşme yeniledi

    Real Madrid, Varane ile sözleşme yeniledi

    , Fransız futbolcusu Raphael ile sözleşme yeniledi.

    Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. , daha önce de Isco, Marcelo, Dani Carvajal ve Karim Benzema ile yeni sözleşme imzalamıştı.

    2011 yılında Fransa'nın Lens takımından 10 milyon avro bonservisle Real Madrid'e transfer olan , İspanyol ekibiyle 195 maça çıktı ve 10 gol attı.

    Fransız futbolcu, Real Madrid formasıyla üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez de La Liga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası kazandı.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:26
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