Real Madrid, Varane ile sözleşme yeniledi
Real Madrid, Fransız futbolcusu Raphael Varane ile sözleşme yeniledi.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Real Madrid, daha önce de Isco, Marcelo, Dani Carvajal ve Karim Benzema ile yeni sözleşme imzalamıştı.
2011 yılında Fransa'nın Lens takımından 10 milyon avro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Varane, İspanyol ekibiyle 195 maça çıktı ve 10 gol attı.
Fransız futbolcu, Real Madrid formasıyla üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez de La Liga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası kazandı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:26
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 67
Yorum
olmamış g.saray shalke maçında shalke forması giyen beşiktaşlılar gibi leipzig forması ile gitmeliydi g.saraylılar ayıp etmişler yabancısevicilere
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15 YIL ÖNCE DE...
Toplam 11
Yorum
latif şen o yakın mesafeden babel değil dedem bile atar o golü kameni iyi kaleci kedi gibi
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ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Toplam 9
Yorum
sigortacı "hazmetmek" çok zor be kardeş!...
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