 Cristiano Ronaldo evleniyor! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    evleniyor!

    Cristiano Ronaldo evleniyor!

    , bebek beklediği kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e Hello Dergisi'ne göre evlenme teklifi etti.

    , bebek beklediği kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e Hello Dergisi'ne göre 265 bin Euro değerindeki yüzükle evlenme teklif etti. Düğün Dünya Kupası sonrası 2018 Ağustos'ta…

    Lionel Messi'nin 2017 yazındaki düğününden sonra Cristiano Ronaldo da 2018 yazında nikah masasına oturacak. Hello Derigis'nin haberine göre Portekizli yıldız futbolcu, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e evlenme teklif etti.

    Rodriguez, Ronaldo'nun üzerinde 5 karat elmas bulunan, 265 bin Euro değerindeki yüzükle yaptığa teklifi kabul etti. Bebek bekleyen çiftin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Ağustos ayında evlenmeleri bekleniyor.
    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:06
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