Cristiano Ronaldo evleniyor!
Cristiano Ronaldo, bebek beklediği kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e Hello Dergisi'ne göre evlenme teklifi etti.
Lionel Messi'nin 2017 yazındaki düğününden sonra Cristiano Ronaldo da 2018 yazında nikah masasına oturacak. Hello Derigis'nin haberine göre Portekizli yıldız futbolcu, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e evlenme teklif etti.
Rodriguez, Ronaldo'nun üzerinde 5 karat elmas bulunan, 265 bin Euro değerindeki yüzükle yaptığa teklifi kabul etti. Bebek bekleyen çiftin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Ağustos ayında evlenmeleri bekleniyor.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:06
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İDDAA GERİ ADIM ATTI
Toplam 1
Yorum
ultra 35 Daha indereceksiniz oranları 13. hafta 1.5 a düşer..
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"WENGER'İ KASTETTİM"
Toplam 22
Yorum
Fb'li Bir fenerbahçeli olarak yonetimdeki bazi yoneticileri bizde kiiyoruz. Hepsi toplansa bir Ali Koç yapmaz!
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Devler takipte
Toplam 4
Yorum
yorum 2 birazda beceri var ama yetenekli süper öngörülü oyunu iyi okuyan bi yıldız değil aslada olamaz abartmayın insanları ki işlerini yapsınlar
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