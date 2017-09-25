 Ronaldo, Santiago'nun ailesinin acısını paylaştı – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ronaldo, Santiago'nun ailesinin acısını paylaştı

    Ronaldo, Santiago'nun ailesinin acısını paylaştı

    İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Meksika'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Santiago Flores isimli hayranının ailesine destek mesajı gönderdi.

    Ronaldo, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üzerinde kendi imzası bulunan ve "Bir numaralı taraftarım Santiago'ya" yazılı formasını tuttuğu fotoğrafına yer verdi.

    Portekizli futbolcu, fotoğrafıyla paylaştığı mesajda ise "Böylesine zor bir zamanda, Santiago'nun ailesine ve sevdiklerini kaybeden herkese kucak dolusu sevgi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:59
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