Ronaldo, Santiago'nun ailesinin acısını paylaştı
İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Meksika'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Santiago Flores isimli hayranının ailesine destek mesajı gönderdi.
Ronaldo, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üzerinde kendi imzası bulunan ve "Bir numaralı taraftarım Santiago'ya" yazılı formasını tuttuğu fotoğrafına yer verdi.
Portekizli futbolcu, fotoğrafıyla paylaştığı mesajda ise "Böylesine zor bir zamanda, Santiago'nun ailesine ve sevdiklerini kaybeden herkese kucak dolusu sevgi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:59
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN FENERBAHÇE MAÇI YORUMU
Toplam 7
Yorum
BBB LEIPZIG taraftarları buraları doldurmuşlar, yarını bekleyin, az sabır. Alınacak puanlar ile diğer zavallılarda faydalanacak..
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
Toplam 14
Yorum
BBB Sen bu işin okulunamı gittin? Ağız okuma ile duyma farklı olgulardır, duyan raporuna yazar,sen kendini yırtma.
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İlk volkan kutladı!
Toplam 7
Yorum
fb kemeni cok i iş cıkardı macta tbrkler volkan da tbrkler takım arkadaşına başarılar dedi takım ruhu ortaya koyun fazlasıyla ozaman kimse ynmz
Ronaldo, Santiago'nun ailesinin acısını paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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