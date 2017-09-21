Real Madrid'e büyük şok

Karşılaşma boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen ve başarılı bir oyun sergileyen Real Betis kalecisi Antonio Adan'ı geçemeyen Real Madrid, maçın uzatmalarının oynandığı 90+4. dakikada Antonio Sanabria'nın attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

La Liga'da bu sezon ilk yenilgisini alan ve henüz Santiago Bernabeu Stadı'nda galibiyeti bulunmayan Real Madrid, geçen haftalarda sahasında oynadığı müsabakalarda Valencia ve Levante ile berabere kalmıştı. Karşılaşma sonunda Real Madrid 8 puanla 7'nciliğe geriledi. Madrid ekibinin, en büyük rakibi ve lig lideri Barcelona ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Real Betis ise 9 puanla 6'ncılığa yükseldi.

Bu arada, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya karşı deplasmandaki ilk maçta gördüğü kırmızı kartın ardından eliyle hakemi ittiği için verilen 5 maç men cezası sona eren Cristiano Ronaldo, La Liga'da sezonun ilk mücadelesine çıktı. Real Betis karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve maç boyunca sahada kalan Portekizli futbolcu, takımına beklenen katkıyı veremedi.

Diğer maçlar

La Liga'da 5. haftanın bir diğer maçında Deportivo sahasında Alaves'i 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Deportivo'nun golü ilk yarının uzatma anlarında 45+1'de Luisinho'dan geldi. Deportivo'da yedek başlayan Emre Çolak, 63. dakikada Lucas Perez'in yerine oyuna girdi. Türk futbolcu, uzatma dakikalarında yakaladığı net bir gol pozisyonunda topu kale direğinin üstünden auta gönderdi. Deportivo maç sonunda puanını 4'e yükseltti. Alaves ise 5 maçını da kaybederek henüz puanla tanışamadı.

Atletico Madrid ise zorlu Athletic Bilbao deplasmanında 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Atletico Madrid'in gollerini Correa (Dk. 55) ve Carrasco (Dk. 73) attı, Athletic Bilbao'nun tek golünü Raul Garcia (Dk. 90+2) kaydetti. Atletico Madrid 11 puanla 3. sırada kaldı, Athletic Bilbao ise 7 puanla 8'inciliğe geriledi.

Ligde lider Barcelona'nın iki puan gerisinde ikinci sırada bulunan Sevilla sahasında Las Palmas'ı 1-0 mağlup etti. Sevilla'nın golü 83. dakikada Jesus Navas'dan geldi. Transfer döneminin en tartışmalı isimlerinden Vitolo Machin ise Las Palmas formasıyla eski takımı Sevilla'ya karşı oynadığı müsabakada zor anlar yaşadı. İspanyol futbolcuya maç boyunca tepki gösteren Sevillalı taraftarlar "Vitolo öl" diye bağırdı. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala serbest kalma bedelini ödeyerek Sevilla'daki sözleşmesini fesheden ve Atletico Madrid ile anlaşan Vitolo, FIFA'nın Atletico'ya verdiği transfer yasağından dolayı ocak ayına kadar Las Palmas'a kiralanmıştı.