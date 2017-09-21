Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Betis'e 1-0 yenilen Real Madrid, ilk 5 haftada üçüncü kez puan kaybetti. Geçen sezon olduğu gibi ligin başlarında yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan son şampiyon Real Madrid, 5 haftada 8 puan toplayarak 7. sıraya düştü.

Madrid ekibini ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, birer La Liga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Zidane, buna karşın yeni sezonda şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.



REAL MADRİD, SANTOS'U GEÇEMEDİ

Real Madrid, 1963'te efsane futbolcu Pele'nin de formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımına ait 73 kezle üst üste en fazla maç gol atma serisini geçmeyi başaramadı.

Real Sociedad önünde 17 Eylül'de oynanan maçta Santos'un art arda gol atma serisini yakalayan Real Madrid, Real Betis mücadelesinde fileleri havalandıramayarak Brezilya ekibini geçme şansını kaybetti.

Madrid ekibi, son 17 ayda 45 La Liga, 16 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya Kral Kupası, ikişer İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 6 turnuvada çıktığı 73 maçta da gol atmıştı. Eflatun-beyazlılar, Real Betis karşılaşması öncesi son olarak 26 Nisan 2016'da Manchester City deplasmanında gol sevinci yaşayamamıştı.



REAL MADRİD, ESKİ KALECİSİNİ AŞAMADI

Real Betis karşısında 27 şut girişiminde bulunan Real Madrid, buna karşın gol atma başarısı gösteremedi.

Real Madrid'in altyapısından yetişen Real Betis kalecisi Antonio Adan, eski takımı karşısında iyi performans sergileyerek rakip oyunculara gol izni tanımadı.

Adan, A takımında 2010-2013 yıllarında yer aldığı Madrid ekibinde yalnızca 18 maçta sahaya çıkabildi.



BARCELONA'NIN 7 PUAN GERİSİNDE

La Liga'da ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir yenilgi yaşayan Real Madrid, yoluna kayıpsız devam eden Barcelona'nın 7 puan gerisine düştü.

Lige deplasmandaki 3-0'lık Deportivo La Coruna galibiyetiyle başlayan Real Madrid, evinde şu ana kadar galip gelemedi. İlk haftanın ardından Santiago Bernabeu Stadı'nda Valencia ile 2-2, Levante ile 1-1 berabere kalan eflatun-beyazlılar, deplasmanda Real Sociedad'ı 3-1 yendikten sonra sahasında bu kez Real Betis'e boyun eğdi.

Barcelona ise Brezilyalı futbolcu Neymar'ın ayrılmasının ardından güç kaybetmesine rağmen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin etkili performansıyla 5'te 5 yaparak ligde zirveyi bırakmadı.

Madrid ekibi, bu yıla benzer şekilde geçen sezonun başlarında da üst üste 3 beraberlik alarak puan kayıpları yaşamış ve beklentilerin uzağında kalmıştı.



RONALDO'NUN CEZASI ETKİLEDİ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Barcelona'ya karşı İspanya Süper Kupa ilk maçında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 5 maçlık ceza, Real Madrid'in performansını olumsuz yönde etkiledi.

Real Madrid'de geçmiş yıllarda birçok başarıya imza atan 32 yaşındaki Ronaldo, bu sezon cezası nedeniyle ligdeki ilk maçına Real Betis karşısında çıkabildi.

Şu ana kadar 4 maçta görev yapan Ronaldo, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi, biri de İspanya Süper Kupa'da olmak üzere 3 gol kaydetti.



MORATA GÖNDERİLDİ, BENZEMA SAKATLANDI

Real Madrid, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sezon öncesi İngiltere ekibi Chelsea'ye 78 milyon avro bonservis bedeliyle gönderilmesinin ardından forvet takviyesi yapmadı.

Morata'nın takımdan gönderilmesinden sonra Ronaldo'nun 5 maç ceza almasıyla Real Madrid'in forvetteki tek opsiyonu, Fransız golcü Karim Benzema oldu.

Eflatun-beyazlılar, sezon başında formsuz gözüken Benzema'nın da yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasıyla forvet hattında alternatifsiz kaldı.



ZİDANE'IN KREDİSİ YÜKSEK

Futbolculuk döneminde Real Madrid'de birçok başarı elde eden Zidane, teknik direktör olarak kazandığı kupalarla kulüp ve taraftar nezdindeki kredisini yükseltti.

İspanyol Rafael Benitez'in yerine 2015-2016 sezonunun 18. haftasında göreve gelen Zidane, ilk yılında son maça kadar şampiyonluk yarışında tuttuğu Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştırarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Zidane, Real Madrid'in başında ikinci sezonunda ise lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına ulaştı.

Zidane, bu sayede 1992-1993 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan organizasyonda üst üste iki şampiyonluk elde eden ilk teknik adam da oldu.