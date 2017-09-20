Son günlerde Marcelo, Isco ve Carvajal gibi oyuncularının sözleşmesini uzatan Real yönetimi, teknik direktör Zidane'a da yeni bir kontrat verdi. Açıklama bizzat Fransız teknik adamdan geldi.

Real Madrid'de çok mutlu olduğunu vurgulayan Zidane; "Sadece 1 sonraki güne bakıyorum. Geleceğim üzerinde fazla düşünmüyorum. Ancak kontratımı uzatma konusundaki görüşmeler olumlu sonuçlandı" dedi.

Real Madrid, Zidane yönetiminde geçen son 18 ayda, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 La Liga şampiyonluğu kazandı.