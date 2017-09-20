 ''Görüşmeler olumlu sonuçlandı'' – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    ''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''

    ''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''

    teknik direktörü , sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığını duyurdu.

    Son günlerde Marcelo, Isco ve Carvajal gibi oyuncularının sözleşmesini uzatan Real yönetimi, teknik direktör Zidane'a da yeni bir kontrat verdi. Açıklama bizzat Fransız teknik adamdan geldi.

    'de çok mutlu olduğunu vurgulayan Zidane; "Sadece 1 sonraki güne bakıyorum. Geleceğim üzerinde fazla düşünmüyorum. Ancak kontratımı uzatma konusundaki görüşmeler olumlu sonuçlandı" dedi.

    Real Madrid, Zidane yönetiminde geçen son 18 ayda, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 La Liga şampiyonluğu kazandı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:32
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