''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Son günlerde Marcelo, Isco ve Carvajal gibi oyuncularının sözleşmesini uzatan Real yönetimi, teknik direktör Zidane'a da yeni bir kontrat verdi. Açıklama bizzat Fransız teknik adamdan geldi.
Real Madrid'de çok mutlu olduğunu vurgulayan Zidane; "Sadece 1 sonraki güne bakıyorum. Geleceğim üzerinde fazla düşünmüyorum. Ancak kontratımı uzatma konusundaki görüşmeler olumlu sonuçlandı" dedi.
Real Madrid, Zidane yönetiminde geçen son 18 ayda, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 La Liga şampiyonluğu kazandı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:32
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Deschamps isyanı
Toplam 6
Yorum
Aslan SEN GOLLERINI ATMAYA DEVAM ET DESCHAMPS FARK ETMESEDE BIZIM SIRIN KUSLAR FARK EDIYOR
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Derbi öncesi sağduyulu açıklama
Toplam 9
Yorum
2017 vdemirele mutlak bir operasyon yapma yılı..yoksa hücrelere yayılacak..dikkatt kriz büyük.
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Güneş, deplasmanda kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 FENERİ BU HALİYLE YENEMİYORSAK BU İŞİ BIRAKALIM BENCE.. NORMALDE EN AZ 3-0 YENMEMİZ LAZIM...
''Görüşmeler olumlu sonuçlandı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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