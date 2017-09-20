Benzema, Real Madrid ile sözleşme yeniledi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız futbolcusu Karim Benzema ile sözleşme yeniledi.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Isco, Marcelo ve Dani Carvajal'ın ardından 29 yaşındaki golcü oyuncu Benzema'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
2009 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımından 35 milyon avro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Benzema, İspanyol ekibiyle 371 maçta 181 gol attı.
Fransız futbolcu, Real Madrid formasıyla üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez de La Liga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
-
''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 3
Yorum
sevmem senin yaşın kadar ben futbol izlemişimdir zidane ı kaç kere maçını izledin ben hiçbir maçını kaçırmazdım madridin ona göre yorum yap bence
-
O forma geri döndü!
Toplam 14
Yorum
z4554 Nike yüksek duyarlılıla alanının lideri olduğunu göstermiş. Yerel konularda nuans titreşimleri vurgulamak ciddi konu.
-
Avrupa'nın en yaşlı Ligi: Süper Lig!
Toplam 1
Yorum
rezalet en yaşlısı da başakşehir 3 büyükler de cabası.katara gitmek istemeyip emekli ikramiyesi isteyen futbolculara duyurulur yöneticiler sağolsun
Benzema, Real Madrid ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.