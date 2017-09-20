 Benzema, Real Madrid ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    , ile sözleşme yeniledi

    <a href="/index/benzema?id=d596cafd-440e-43e0-a11f-6f6f7f013470" class="" rel="tag">Benzema</a>, <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> ile sözleşme yeniledi

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden , Fransız futbolcusu Karim ile sözleşme yeniledi.

    Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Isco, Marcelo ve Dani Carvajal'ın ardından 29 yaşındaki golcü oyuncu 'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

    2009 yılında Fransa'nın Olympique Lyon takımından 35 milyon avro bonservisle 'e transfer olan , İspanyol ekibiyle 371 maçta 181 gol attı.

    Fransız futbolcu, formasıyla üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez de La Liga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:32
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