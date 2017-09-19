 Madrid rekora koşuyor – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Madrid rekora koşuyor

    Madrid rekora koşuyor

    Real Madrid, rekorları altüst ediyor. İspanyol devi, 1963 yılındaki Santos'un 73 kez üst üste gol atma rekoruna ortak oldu. Madrid, gelecek haftadaki Real Betis mücadelesinde de gol atmayı başarırsa rekorun tek başına yeni sahibi olacak.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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