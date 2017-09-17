Real Madrid Carvajal ile sözleşme uzattı
Başarılı sağ bek Dani Carvajal, Real Madrid ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Real Madrid, sözleşmesi 2020'de bitecek olan Dani Carvajal'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.
?Real Madrid altyapısında yetişen daha sonra Bayer Leverkusen'e transfer olan Carvajal, 2013 yılında 6.5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e geri dönmüştü.
25 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in bu sezon oynadığı maçların hepsinde 90 dakika mücadele etti.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:37
-
M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ahmet Kara Bu Ersun la şampiyonluk hayal. Olcay nerede oynuyor. Olcayın yerine solda Castillo yada bongondayı koysaydı en az 2 tane daha gol atardık
-
''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 5
Yorum
DeLy 5 PARA ETMEYEN AMA YABANCI KURALI SAYESİNDE MİLYONDOLAR VERİLEN TÜRK FUTBOLCULARA KARŞIYIIM KARDEŞİM DECODERİ GERİ VERİRİM İZLEMEMDE.
-
M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ts konya Oyuna duruca onası rodrogolle yı ikinci yarı al defansta sıkıntılı bırakta yalnız zorlanır orta sahayida rahatlat ersun hoca
Real Madrid Carvajal ile sözleşme uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.