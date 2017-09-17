Real Madrid Carvajal ile sözleşme uzattı

Real Madrid, sözleşmesi 2020'de bitecek olan Dani Carvajal'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.



?Real Madrid altyapısında yetişen daha sonra Bayer Leverkusen'e transfer olan Carvajal, 2013 yılında 6.5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e geri dönmüştü.

25 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in bu sezon oynadığı maçların hepsinde 90 dakika mücadele etti.