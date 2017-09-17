 Real Madrid Carvajal ile sözleşme uzattı – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Real Madrid ile sözleşme uzattı

    Real Madrid Carvajal ile sözleşme uzattı

    Başarılı sağ bek Dani , Real Madrid ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

    Real Madrid, sözleşmesi 2020'de bitecek olan Dani 'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.

    ?Real Madrid altyapısında yetişen daha sonra Bayer Leverkusen'e transfer olan Carvajal, 2013 yılında 6.5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e geri dönmüştü.

    25 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in bu sezon oynadığı maçların hepsinde 90 dakika mücadele etti.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:37
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