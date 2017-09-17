 Başakşehir'de şok – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Başakşehir'de şok

    Başakşehir'de şok

    'de Emanuel şoku yaşanıyor. Başakşehir'in Süper Lig'de ile oynadığı maçta Okay Yokuşlu ile çarpışan Adebayor sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

    ile arasında oynanan haftanın maçında şoku yaşandı.

    Bir pozisyonda Trabzonspor'da stoperde görev alan Okay Yokuşlu ile çarpışan Adebayor yerde kaldı. Kenarda tedavi gören ve bir süre sonra oyuna yeniden dahil olan Togolu golcü, 30. dakikada orta sahada oyun sürerken kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen ve Adebayor, yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:47
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