Başakşehir'de şok
Medipol Başakşehir'de Emanuel Adebayor şoku yaşanıyor. Başakşehir'in Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı maçta Okay Yokuşlu ile çarpışan Adebayor sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan haftanın maçında Adebayor şoku yaşandı.
Bir pozisyonda Trabzonspor'da stoperde görev alan Okay Yokuşlu ile çarpışan Adebayor yerde kaldı. Kenarda tedavi gören ve bir süre sonra oyuna yeniden dahil olan Togolu golcü, 30. dakikada orta sahada oyun sürerken kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen ve Adebayor, yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:47
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ahmet Kara Bu Ersun la şampiyonluk hayal. Olcay nerede oynuyor. Olcayın yerine solda Castillo yada bongondayı koysaydı en az 2 tane daha gol atardık
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 5
Yorum
DeLy 5 PARA ETMEYEN AMA YABANCI KURALI SAYESİNDE MİLYONDOLAR VERİLEN TÜRK FUTBOLCULARA KARŞIYIIM KARDEŞİM DECODERİ GERİ VERİRİM İZLEMEMDE.
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ts konya Oyuna duruca onası rodrogolle yı ikinci yarı al defansta sıkıntılı bırakta yalnız zorlanır orta sahayida rahatlat ersun hoca
Başakşehir'de şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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