Rekorların adamı CR7

Rekorların adamı Cristiano Ronaldo, tarih yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan CR7, 2017-18'e de süper bir başlangıç yaptı. Barcelona'yı devirip, Süper Kupa zaferiyle yeni sezona giren Ronaldo, önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan APOEL maçında da 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Devler Ligi'ndeki gol sayısını 107'ye çıkaran ve bu alanda zirvedeki yerini koruyan Portekiz oyuncu, en yakın rakibi olan Messi'ye de 9 fark attı.

MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi'nde 116 takımdan fazla gol atan Cristiano Ronaldo, başka bir alanda da farkını gösterdi. Yıldız futbolcu, Devler Ligi'ndeki 30 karşılaşmada en az iki gol atmayı başardı. 27 maçta en az iki gol atan Barcelona'nın yıldızı Messi'yi yine geride bırakan CR7, Real Madrid formasıyla son 17 isabetli şutunun 12'sini ağlarla buluşturdu. Cezası nedeniyle La Liga'da henüz maça çıkmayan Ronaldo İspanya Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı birer maçta toplam 3 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 4'er kez Ballon d'Or ödülü kazanan ve dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Real Madrid ile 3, Manchester United'la bir kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran 32 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de 3, İspanya'da da 2 defa lig şampiyonluğunu tattı.



'DÜNYANIN EN İYİSİ O'

CRİSTİANO Ronaldo'nun hocası Zinedine Zidane'dan öğrencisine övgü dolu sözler... CR7 için, "O dünyanın en iyisi" diyen Real Madrid'in Fransız teknik adamı, "Ne zaman ihtiyacınız olursa, o hep orada oluyor ve gol atıyor. Eğer APOEL karşılaşmasında biraz şanslı olsaydı 4 gol atmış olurdu. Bizim için çok önemli ve umarım bu şekilde devam eder" açıklamasında bulundu.