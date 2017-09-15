Real’in iki yıldızından 2022’ye kadar imza
Real Madrid, bu sezona iyi bir başlangıç yapan iki yıldızıyla dün sözleşme imzaladı. İspanyol ekibinde 11. sezonuna giren Marcelo ile 5. yılına giren İsco, mukavelelerini yeniledi. Her iki oyuncu da Madrid ile olan sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzattı. Dünyanın en iyi sol bekleri arasında gösterilen Marcelo, Brezilya Milli Takımı'nın; İsco da İspanya Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:11
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
Real’in iki yıldızından 2022’ye kadar imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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