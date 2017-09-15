 Real’in iki yıldızından 2022’ye kadar imza – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Real’in iki yıldızından 2022’ye kadar imza

    Real’in iki yıldızından 2022’ye kadar imza

    Real Madrid, bu sezona iyi bir başlangıç yapan iki yıldızıyla dün sözleşme imzaladı. İspanyol ekibinde 11. sezonuna giren Marcelo ile 5. yılına giren İsco, mukavelelerini yeniledi. Her iki oyuncu da Madrid ile olan sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzattı. Dünyanın en iyi sol bekleri arasında gösterilen Marcelo, Brezilya Milli Takımı'nın; İsco da İspanya Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:11
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