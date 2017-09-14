Marcelo'ya yeni sözleşme
Real Madrid, Marcelo'nun szöleşmesinin 2022 yılına kadar uzattı.
Dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Real Madrid, Brezilyalı savunmacı Marcelo'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Marcelo'nın 2020 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılması konusunda taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtildi. Yeni sözleşmenin Santiago Bernabeu Stadı'nda imzalanacağı açıklandı.
Savunmanın solunda görev alan 29 yaşındaki Brezilyalı 2006-07 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyiyor.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:09
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Kasımpaşa operasyonu
Toplam 28
Yorum
galib restorant basan bir adamı gs ye yakıştıranları gs düşmanı ilan ediyorum.
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 16
Yorum
BJK1903 KARAAAA KARTALLLLL OLEYYYYYY :))))))
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2024 ve 2028 Olimpiyatları nerede?
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Yorum
ali kırcı Hristiyanlar kendiler arasında paylastırıyor sürekli
Marcelo'ya yeni sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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