Marcelo'ya yeni sözleşme

Dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Real Madrid, Brezilyalı savunmacı Marcelo'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Marcelo'nın 2020 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılması konusunda taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtildi. Yeni sözleşmenin Santiago Bernabeu Stadı'nda imzalanacağı açıklandı.

Savunmanın solunda görev alan 29 yaşındaki Brezilyalı 2006-07 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyiyor.