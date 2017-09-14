 Cristiano Ronaldo yine boş geçmedi – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    yine boş geçmedi

    Cristiano Ronaldo yine boş geçmedi

    Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar attığı 107 gol ile en çok gol atan isim olan açılış haftalarını da boş geçmiyor.

    Son 5 sezondur tüm açılış maçlarında gol atma başarısını gösteren Portekizli yıldız dün de takımı adına attığı 2 golle bu istatistiğini devam ettirdi. Takımı Real Madrid'in APOEL'i 3-0 yendiği maçta ilk 2 golü atan Ronaldo toplamda ilk maçlarda attığı gol sayısını 11'e çıkardı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun 2012-13 sezonundan beri açılış maçlarında attığı goller şu şekilde:

    2012-13 Manchester City (1 gol)
    2013-14 Galatasaray (3 gol)
    2014-15 Basilea (1 gol)
    2015-16 Shakhtar (3 gol)
    2016-17 Sporting (1 gol)
    2017-18 APOEL (2 gol)

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:07
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