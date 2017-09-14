Cristiano Ronaldo yine boş geçmedi
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar attığı 107 gol ile en çok gol atan isim olan Cristiano Ronaldo açılış haftalarını da boş geçmiyor.
Son 5 sezondur tüm açılış maçlarında gol atma başarısını gösteren Portekizli yıldız dün de takımı adına attığı 2 golle bu istatistiğini devam ettirdi. Takımı Real Madrid'in APOEL'i 3-0 yendiği maçta ilk 2 golü atan Ronaldo toplamda ilk maçlarda attığı gol sayısını 11'e çıkardı.
Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun 2012-13 sezonundan beri açılış maçlarında attığı goller şu şekilde:
2012-13 Manchester City (1 gol)
2013-14 Galatasaray (3 gol)
2014-15 Basilea (1 gol)
2015-16 Shakhtar (3 gol)
2016-17 Sporting (1 gol)
2017-18 APOEL (2 gol)
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
-
Uçurdun bizi
Toplam 6
Yorum
Mr. Black Tebrikler Karakartalım. Memleketin sıkıntılı günlerinde böyle bizim yüzümüzü güldürdün. İnşallah Konya ve Başakşehir'de bizi sevince boğar
-
Sonuna dek Aykut
Toplam 30
Yorum
MARATON ALT azizin ve aykutun fenerbahçeli olmadığından zerre kadar şüphemiz kalmamıştır.Kamuoyuna duyurulur
-
Bir Gomis değiller!
Toplam 2
Yorum
tosunpaşa gomiste bir cenk degil
Cristiano Ronaldo yine boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.