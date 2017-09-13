Real Madrid, Marcelo'nun sözleşmesini uzattı
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo'nun sözleşmesini iki yıl daha uzattı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Marcelo'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılması için taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, yeni sözleşmeyle bağlantılı olarak yarın, Santiago Bernabeu Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleneceği aktarıldı.
Savunmanın sol kanadında görev yapan 29 yaşındaki Marcelo, 2006-2007 sezonundan bu yana Real Madrid formasını giyiyor.
Bu arada, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında, Real Madrid'in sahasında Levante ile 1-1 berabere kaldığı maçın 89. dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Marcelo, iki maç men cezası aldı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:24
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''Beşiktaş pusudaydı!''
Toplam 22
Yorum
Oz USA Tartismaya gerek olmadan Selcuk kaptanin bu takimda oynayamayacagi ortada. Hizmetleri, katkilari da kucumsenemez. Karalamadan veda en iyisi!
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Toplam 6
Yorum
murat1903 medel ve atiba yanyana oynamalı maçına göre oğzhan yada talisca medel ve atibanın olduğu bir orta saha kolay kolay geçilmez
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Kasımpaşa operasyonu
Toplam 24
Yorum
Kabataşlı Öncede belirttiğim gibi Belhanda YARAMAZ.Kendine oynuyor.Güçsüz gibi.Biraz daha beklemek gerekir ?GençGüçlüHırslıBoylu ları bulmak gerek.
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