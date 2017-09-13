Benzema 1 milyar euro!
France Football Dergisi, Real Madrid'in Karim Benzema'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatacağını ve 2009'da ilk kontratında 41 milyon euro olan serbest kalma bedelinin 1 milyar euro'ya yükseltileceğini yazdı.
Real Madrid'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatmayı planladığı Karim Benzema için astronomik bir serbest kalma bedeli belirlediği iddia edildi.
Yeni sözleşmenin bu ay içinde imzalanacağını ileri süren France Football Dergisi'ne göre; eflatun-beyazlıların tarihindeki en golcü sekizinci isim olan 29 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinde '1 milyar euro karşılığında serbest kalma' maddesi yer alacak.
Real Madrid, 2009 yılında Lyon'dan transfer ettiği Benzama'nın serbest kalma bedelini o dönemde 41 milyon euro olarak belirlemişti.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü Fransız futbolcusu olan Benzama için bu denli yüksek bir serbest kalma bedelinin tercih edilmesinin nedeni olarak, transfer piyasasının geldiği nokta gösteriliyor. PSG, bu transfer döneminde Barcelona'dan Neymar'ı, 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmıştı. Real Madrid, geçtiğimiz yıl sözleşmesini yenilediği Cristiano Ronaldo'nun kontratına da 1 milyar euroluk serbest kalma maddesi yazmıştı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:24
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Kartalsın, İrma kasırgası gibi yıkarsın!
Toplam 25
Yorum
Tual Hobi Sanat Bir Fenerbahçeli olarak Porto Karşısında tüm kalbimizle Beşiktaşlıyız...
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F.Bahçe'de büyük korku
Toplam 38
Yorum
SELIM Tam bize gore , goller atsa , adam eksiltse duzen bozulur,ya uzun bir muzmin sakat olacak yada 31 rin uzerinde olacak degilse FB DE isi ne
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Trabzonspor'da kombine şaşkınlığı
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Sonuç trabzon taraftarı bu takıma güvenmiyor ki kombineler full satılmamış.
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