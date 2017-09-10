Real Madrid'de sakatlık şoku

Real Madrid, La Liga'da Levante ile karşılaştığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılmanın şokunu atlatamadan bir kötü haber daha geldi.

Maçta sakatlık yaşayan Fransız golcü Karim Benzema'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Eflatun Beyazlılar, Benzema'nın hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde APOEL maçında oynamayacağını duyurdu.