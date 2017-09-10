Real Madrid'de sakatlık şoku
Real Madrid'de sakatlık yaşayan yıldız futbolcu Karim Benzema 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Real Madrid, La Liga'da Levante ile karşılaştığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılmanın şokunu atlatamadan bir kötü haber daha geldi.
Maçta sakatlık yaşayan Fransız golcü Karim Benzema'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Eflatun Beyazlılar, Benzema'nın hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde APOEL maçında oynamayacağını duyurdu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:47
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Nerede kalmıştık!
Toplam 19
Yorum
okan 20. şampiyonlukta kalmıştık
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G.Saray maçı öncesi Nasri krizi!
Toplam 17
Yorum
GS acma germe önemsiz mi şimdi antreman sonrası o vücutta belli noktaya biriken laktik asiti sıcak iken dağıtacaksın yoksa sakatlığa yol açıyor
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Hedefteki adam Volkan
Toplam 8
Yorum
53 volkan volkan... o golleri bilerek yedin volkan.. hele hele ilk golde yaptığın saçmalıklar... farkındayız volkan...
Real Madrid'de sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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