 Real Madrid'de sakatlık şoku – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    'de sakatlık şoku

    Real Madrid'de sakatlık şoku

    'de sakatlık yaşayan yıldız futbolcu Karim 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

    , La Liga'da Levante ile karşılaştığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılmanın şokunu atlatamadan bir kötü haber daha geldi.

    Maçta sakatlık yaşayan Fransız golcü Karim 'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Eflatun Beyazlılar, Benzema'nın hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde APOEL maçında oynamayacağını duyurdu.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:47
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