Ronaldo'dan 'adamlık' dersi
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Brezilyalı minik hayranı Rodrigo'ya destek mesajı yolladı.
Real Madrid'in ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, duyarlı davranışlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Portekiz Milli Takımı ile kampta bulunan Ronaldo, desteğe ihtiyacı olan minik hayranını unutmadı.
Brezilya'da yaşayan 13 yaşındaki Rodrigo, engelli kız kardeşine yardım etmek ve ailesine maddi destek olmak için sürekli çalışıyor.
Real Madrid taraftarı ve Ronaldo hayranı olan Rodrigo, Brezilya'daki bir televizyon programına konuk oldu.
Rodrigo, moderatör ile konuştuğu sırada arkada Ronaldo'nun Rodrigo'ya destek mesajı yolladığı video oynatıldı.
Videoyu izleyen Rodrigo gözyaşlarını tutamadı. Cristiano Ronaldo, videoda Rodrigo'ya "Merhaba Rodrigo, Bu videoyu sana güç yollamak için ve kendindeki potansiyele inanman gerektiğini söylemek için çektim. Kız kardeşim Katia, bana senin çok yetenekli olduğunu söyledi. Hayallerinin peşini bırakma. Gelecekte çok şansı olacağını umuyorum dostum" ifadelerini kullandı.
Programın konuklarından biri olan Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Rodrigo'ya Ronaldo imzalı Real Madrid forması hediye etti.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:19
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 106
Yorum
cim bom Tarık Çamdal 4.500.000 EURO yabancı sınırlaması olmadan önceki fiyatı,şimdi ne kadar eder,Burak kardeşim,sporda çalışmak esastır..
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Toplam 22
Yorum
c.suat SAKATIM DEYİP GİDİP MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR..BU ADAMIN SÖZLEŞMESİNDE İYİ NİYET MADDESİ YOK MU..YÖNETİM NEDEN BUNU KULLANIP POSTALAMIYOR HALA..
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 24
Yorum
ademoğlu yapma böyle açıklamalar başkan ya ! aykutun saçma futbolu sonrası gelecek başarısızlığa isim babası oluyorsun bak.al onuda gidin hemen
Ronaldo'dan 'adamlık' dersi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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