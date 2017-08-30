Yıldız isim M. United ile görüşmeye gitti
Real Madrid'de istenmeyen adam olan Gareth Bale, İngiliz devi Manchester United ile transfer görüşmesi yapmak için Galler Milli Takım kampından ayrıldı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale'in, Manchester United ile transfer görüşmesi yapmak için milli takım kampından ayrıldığı öğrenildi.
2013 yılında 101 milyon Euro'ya Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan Bale, teknik direktör Zinedine Zidane tarafından yedek kulübesine mahkum edilmişti.
ELEŞTİRİLER DİNMİYOR
Bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 1 gol, 1 asistlik performansına rağmen taraftarın eleştirileriyle karşılaşan Bale'in takımdan ayrılmayı düşündüğü ve Manchester United'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
"İYİ OLACAKSA GİDEBİLİR"
Transfer görüşmesi yapması için Bale'in milli takım kampından ayrılmasına izin veren Galler Teknik Direktörü Chris Coleman, "Eğer onun için iyi olacaksa gitmesine izin vereceğim. Joe Ledley yerine oynayabilir. Bu onun geleceğiyle ilgili" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun cezalı olmasına rağmen Isco ve Asensio'nun da gerisinde kalan Bale'in 105 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olması bekleniyor.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
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Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi
Toplam 8
Yorum
savaş Adam kalite Ama şenol hoca oynatmıyor.Bu para verilirse satılsın.
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Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi
Toplam 8
Yorum
HAHAHA 10 MU BU VASIFSIZ MI HAHAHAHAAH
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İşi bitiren adam!
Toplam 26
Yorum
kopuz o kadar adama verilen yıllık ücretleri yazmıyorsunuz =)
Yıldız isim M. United ile görüşmeye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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