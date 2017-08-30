 Bale ManU yolunda – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bale ManU yolunda

    Bale ManU yolunda
    Real Madrid'in yıldız ismi , uzun süredir listesinde yer aldığı Manchester United ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibinin 105 milyon euro'yu gözden çıkardığı Bale, dün Galler Milli Takımı'nın kampından ayrılıp, ManU ile görüşmeye gitti. 28 yaşındaki futbolcunun, Valencia ile 2-2 biten maçta ıslıklanmasının ardından Madrid'den ayrılmak istediği iddia edilmişti.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
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