Ronaldo yoksa Asensio var!

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda 10. dakikada Marco Asensio ile 1-0 öne geçti. Valencia, 18. dakika Carlos Soler'in golüyle skoru eşitlerken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

77. dakikada Rodrigo Moreno Machado'nun oluşturduğu pozisyonda topu ağlara gönderen Geoffrey Kondogbia, Valencia'yı 2-1 öne geçirdi. Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcusu Asensio, 83. dakikada bir kez daha rakip fileleri havalandırarak, takımına beraberliği getirdi. İlerleyen dakikalarda Real Madrid, Karim Benzema ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ligde ilk beraberliğini alan iki takım da dörder puanda kaldı. Real Madrid'de kart cezalısı olan Cristiano Ronaldo maçı tribünden izledi.

Öte yandan, La Liga'da 2016-2017 sezonunun lig şampiyonu olan Real Madrid'e kupası maç öncesinde verildi. Şeref tribününde yapılan törende, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Juan Luis Larrea şampiyonluk kupasını Real Madrid 1. takım kaptanı Sergio Ramos ve 2. takım kaptanı Marcelo'ya verdi. Ramos ve Marcelo daha sonra kupa ile takım arkadaşlarıyla sahada fotoğraf çektirdi.