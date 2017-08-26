Messi Real Madrid'de
Real Madrid'in Twitter hesabı hacklendi. Korsanlar, Messi videosu paylaşıp 'Hoş geldin' yazdı.
Real Madrid'in hesabını hackleyenler ise Lionel Messi'nin Real Madrid'e attığı bir golün videosunu paylaşarak 'Hoş geldin Messi' yazdı.
Hesabın çalınmasının ardından geçen birkaç saat sonra Real Madrid Kulübü, hesabı geri aldı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:32
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De Souza'ya talip var
Toplam 64
Yorum
sadece o degil volkan-kanenni-topal-neusterder-ozan-hasan-ismail-atıf-strıker-dıar-vanpersi josef bunların hepsini gönder paftan topçu getir yerlerine
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Tolga Ciğerci resitali
Toplam 22
Yorum
murooo1903 BJK sezon basında lucescu fatih terimi getirmeye çalısıyodunuz 3 haftada unuttunuz 3 hafta sonrada tudora imp. dersiniz valla enteresansınız
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6 transfer birden!
Toplam 91
Yorum
saıkın ha ! işişten geçti zaten klüp batık paftakımdan en iyi gençlerialın alper-valbuena-ıssa-şener-guilonu-ekici-elif-in yanına monte edin yeter
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