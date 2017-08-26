Messi Real Madrid'de

Geçtiğimiz gün Barcelona'ya yapılan siber saldırının benzeri Real Madrid'e yapıldı. Barcelona'nın Twitter hesabını hackleyen bilgisayar korsanları, Di Maria'nın Barça'ya transfer olduğunu yazmıştı.Real Madrid'in hesabını hackleyenler ise Lionel Messi'nin Real Madrid'e attığı bir golün videosunu paylaşarak 'Hoş geldin Messi' yazdı.Hesabın çalınmasının ardından geçen birkaç saat sonra Real Madrid Kulübü, hesabı geri aldı.