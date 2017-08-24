Santiago Bernabeu Kupası, R. Madrid'in
Real Madrid her yıl sezon öncesinde oynadığı Santiago Bernabeu Kupası'nda karşılaştığı İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yendi.
Kulüp tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen organizasyona Fiorentina davet edildi.
Real Madrid Kulübü, 1956-1957 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynadığı İtalyan takımına karşı 2-0 kazandığı maçın 60. yılı olmasından dolayı böyle bir jest yaptıklarını açıkladı.
Hazırlık maçı statüsünde oynanan müsabakada Real Madrid'in gollerini 7. dakikada Borja Mayoral, 33. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Konuk İtalyan ekibinin golünü ise karşılaşmanın 4. dakikasında Jordan Veretout kaydetti.
Teknik direktör Zinedine Zidane, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya karşı ilk maçta hakemi itmesinden dolayı 5 maç men cezası alan Cristiano Ronaldo'yu Fiorentina'ya karşı 90 dakika oynattı.
Müsabakanın ardından düzenlenen törende Real Madrid'e kupası verildi.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:52
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Mounier iddiası
Toplam 2
Yorum
FB FENA ADAMMIS YINE DE ALAMAZLAR YARIN OLUR GUN GELIR DUN OLUR
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Yemeden atmalıyız
Toplam 1
Yorum
ömer te. Hala savunma demezmi insan çıldırtır bu adam.arkadaş 2 gol yemişsin deplasmanda onuda biz attık kalemize ..neden korkuyosun neden çık oynaaa
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Güneş ifade verdi
Toplam 2
Yorum
ömer te. Kasıt yok der Kjarın boğazını sıkar.kasıt olsa ne olurdu peki ...
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