 Ronaldo'dan cezaya tepki – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Ronaldo'dan cezaya tepki

    Ronaldo'dan cezaya tepki

    El Clasico'da hakemi itmesi sebebiyle 5 maçlık ceza alan ve cezası onanan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan tepkisini gösterdi.

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, aldığı 5 maçlık cezanın onanmasına tepki gösterdi.

    Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşılmaz bir karar daha. Adaletsizlik asla beni yıkamayacak ve her zamanki gibi daha güçlü döneceğim. Beni destekleyen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

    Cristiano Ronaldo, takımı Real Madrid'in Barcelona'yı 3-1 yendiği İspanya Süper Kupası ilk maçında, kırmızı kart görmesi ve hakemi itmesi nedeniyle 5 maç ceza almıştı.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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