Ronaldo'dan cezaya tepki
El Clasico'da hakemi itmesi sebebiyle 5 maçlık ceza alan ve cezası onanan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan tepkisini gösterdi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, aldığı 5 maçlık cezanın onanmasına tepki gösterdi.
Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşılmaz bir karar daha. Adaletsizlik asla beni yıkamayacak ve her zamanki gibi daha güçlü döneceğim. Beni destekleyen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo, takımı Real Madrid'in Barcelona'yı 3-1 yendiği İspanya Süper Kupası ilk maçında, kırmızı kart görmesi ve hakemi itmesi nedeniyle 5 maç ceza almıştı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:10
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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