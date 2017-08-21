 Real Madrid, Deportivo'yu farklı geçti – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    , 'yu farklı geçti

    Real Madrid, Deportivo'yu farklı geçti

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonunun 1. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'yu 3-0 yendi.

    Avrupa ve İspanya süper kupalarını kazanarak sezona hazır olduğunu gösteren , La Liga'ya da iyi bir başlangıç yaptı. deplasmanında ilk yarıyı Gareth Bale (Dk. 20) ve Carlos Henrique Casemiro'nun (Dk. 26) golleriyle 2-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarıda da sahadaki üstünlüğünü korudu. Madrid, 62. dakikada Galli futbolcu Bale'in pasında topu ağlara gönderen Toni Kroos ile farkı 3'e çıkardı.

    Ev sahibi Deportivo 89. dakikada Carvajal'ın ceza sahası içerisinde topa elle dokunmasıyla penaltı kazansa da Andone'nin vuruşunda top dışarı gitti.

    Karşılaşma boyunca Andone ile önemli pozisyonlar yakalayan Deportivo, kaleci Keylor Navas'ı geçmeyi başaramadı. Deportivo'da Türk futbolcu Emre Çolak maç kadrosuna alınmadı.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:00
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