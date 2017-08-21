Real Madrid, Deportivo'yu farklı geçti
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2017-2018 sezonunun 1. hafta karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Deportivo'yu 3-0 yendi.
Avrupa ve İspanya süper kupalarını kazanarak sezona hazır olduğunu gösteren Real Madrid, La Liga'ya da iyi bir başlangıç yaptı. Deportivo deplasmanında ilk yarıyı Gareth Bale (Dk. 20) ve Carlos Henrique Casemiro'nun (Dk. 26) golleriyle 2-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarıda da sahadaki üstünlüğünü korudu. Madrid, 62. dakikada Galli futbolcu Bale'in pasında topu ağlara gönderen Toni Kroos ile farkı 3'e çıkardı.
Ev sahibi Deportivo 89. dakikada Carvajal'ın ceza sahası içerisinde topa elle dokunmasıyla penaltı kazansa da Andone'nin vuruşunda top dışarı gitti.
Karşılaşma boyunca Andone ile önemli pozisyonlar yakalayan Deportivo, kaleci Keylor Navas'ı geçmeyi başaramadı. Deportivo'da Türk futbolcu Emre Çolak maç kadrosuna alınmadı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:00
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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